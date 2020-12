Sampdoria, seduta anti Milan: si rivede Colley (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Sampdoria si è allenata questa mattina a Bogliasco in vista del match di Serie A contro il Milan: specifico per Askildsen, Colley in gruppo «Il presidente Massimo Ferrero ha fatto visita a Claudio Ranieri e alla squadra questa mattina a Bogliasco, dove la Sampdoria sta preparando la partita di domenica sera contro il Milan. Riscaldamento a secco, esercitazione tecnica e partita tattica: questo il menù odierno al “Gloriano Mugnaini”. Per Omar Colley prima seduta completa con il gruppo; Kristoffer Askildsen invece ha eseguito un lavoro specifico sul campo. Va avanti il programma di recupero agonistico di Keita Balde. Domani, venerdì, si replica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lasi è allenata questa mattina a Bogliasco in vista del match di Serie A contro il: specifico per Askildsen,in gruppo «Il presidente Massimo Ferrero ha fatto visita a Claudio Ranieri e alla squadra questa mattina a Bogliasco, dove lasta preparando la partita di domenica sera contro il. Riscaldamento a secco, esercitazione tecnica e partita tattica: questo il menù odierno al “Gloriano Mugnaini”. Per Omarprimacompleta con il gruppo; Kristoffer Askildsen invece ha eseguito un lavoro specifico sul campo. Va avil programma di recupero agonistico di Keita Balde. Domani, venerdì, si replica». Leggi su Calcionews24.com

PianetaMilan : #SerieA, #SampdoriaMilan: il #report della seduta dei doriani - sportli26181512 : #Sampdoria, a riposo Colley: Seduta di lavoro mattutina per i blucerchiati in vista della gara con il Torino… - TuttoFanta : ??Report #SAMPDORIA: ?#Quagliarella ha svolto una particolare seduta di scarico (nulla di cui preoccuparsi). ?Ancora… - Dalla_SerieA : Seduta a gruppi in vista del derby, martedì mattutino - -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria seduta Serie A, Sampdoria-Milan: il report della seduta dei doriani Pianeta Milan Ferrero carica la Sampdoria: visita speciale durante l’allenamento

Il presidente Ferrero ha fatto visita alla Sampdoria nel corso della seduta odierna: carica per i blucerchiati in vista del Milan ...

Sampdoria, Ranieri sorride: Colley di nuovo in gruppo

Per il difensore prima seduta interamente con i compagni nell'allenamento mattutino a cui ha assistito anche il presidente Ferrero ...

Il presidente Ferrero ha fatto visita alla Sampdoria nel corso della seduta odierna: carica per i blucerchiati in vista del Milan ...Per il difensore prima seduta interamente con i compagni nell'allenamento mattutino a cui ha assistito anche il presidente Ferrero ...