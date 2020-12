Russell: “Questo GP di F1 a Sakhir sarà un test in Mercedes” (Di venerdì 4 dicembre 2020) George Russell in conferenza stampa piloti F1 parla della sua occasione in Mercedes, con la quale dovrà affrontare il GP di Sakhir, andando così a sostituire Lewis Hamilton, attualmente in isolamento dopo esser risultato positivo al COVID-19. Davvero una grande opportunità però per il pilota Williams, che in questo modo potrà dimostrare al meglio il suo vero talento e al contempo effettuare un test in Mercedes per il futuro. Russell in F1 con Mercedes: “Nessun obiettivo” La conferenza stampa piloti per il GP di Sakhir si apre con l’intervista ai piloti Mercedes di questo weekend: Valtteri Bottas e George Russell. sarà proprio il pilota inglese a guidare al posto di Lewis Hamilton, a causa del risultato positivo al tampone da COVID-19. George spiega così come stia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Georgein conferenza stampa piloti F1 parla della sua occasione in Mercedes, con la quale dovrà affrontare il GP di, andando così a sostituire Lewis Hamilton, attualmente in isolamento dopo esser risultato positivo al COVID-19. Davvero una grande opportunità però per il pilota Williams, che in questo modo potrà dimostrare al meglio il suo vero talento e al contempo effettuare unin Mercedes per il futuro.in F1 con Mercedes: “Nessun obiettivo” La conferenza stampa piloti per il GP disi apre con l’intervista ai piloti Mercedes di questo weekend: Valtteri Bottas e Georgeproprio il pilota inglese a guidare al posto di Lewis Hamilton, a causa del risultato positivo al tampone da COVID-19. George spiega così come stia ...

Ruda97_Official : @PeppeMarino16 A differenza di tutti coloro che pensano che la Mercedes favorirà Bottas, io penso e sono convinto c… - hisashi140 : Secondo me se Russell finirà a punti avrà già fatto un mezzo miracolo. Detto questo io li amo e se davvero Red Bull… - formulaAMELIA : RT @Gianludale27: Il casco che George Russell utilizzerà questo weekend per il suo debutto con la Mercedes #SakhirGP - Gianludale27 : Il casco che George Russell utilizzerà questo weekend per il suo debutto con la Mercedes #SakhirGP - quaranta_vito : RT @GiulyDuchessa: “Sono deluso di non guidare per la #Mercedes questo fine settimana. Dopo aver viaggiato tutto l'anno con la squadra e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Russell “Questo Conte: 'Italia riparta da lavoro per riscatto collettivo' Affaritaliani.it