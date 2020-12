Ogni uomo dovrebbe avere in casa queste 8 cose (secondo le donne) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quali sono le cose che un uomo single dovrebbe avere in casa? Quando pensiamo a un uomo maturo, responsabile e attento ai dettagli, pensiamo che senza dubbio il suo spazio dovrebbe essere un riflesso di questa sua personalità, attraverso un bell'aspetto, che racconti qualcosa di lui e che sia efficiente su più piani. Tuttavia, non tutti gli uomini sono abili quando si parla di arredo: alcuni hanno case che sembrano vuote (e non sono l'ideale per ricevere visite), altri troppo piene ( sono consci che non fanno una buona impressione). A questo proposito, abbiamo raccolti i pareri di diverse donne: ci hanno raccontato in particolare di quelle cose che hanno notato che mancavano negli appartamenti maschili e che invece ritengono ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quali sono leche unsinglein? Quando pensiamo a unmaturo, responsabile e attento ai dettagli, pensiamo che senza dubbio il suo spazioessere un riflesso di questa sua personalità, attraverso un bell'aspetto, che racconti qualcosa di lui e che sia efficiente su più piani. Tuttavia, non tutti gli uomini sono abili quando si parla di arredo: alcuni hanno case che sembrano vuote (e non sono l'ideale per ricevere visite), altri troppo piene ( sono consci che non fanno una buona impressione). A questo proposito, abbiamo raccolti i pareri di diverse: ci hanno raccontato in particolare di quelleche hanno notato che mancavano negli appartamenti maschili e che invece ritengono ...

Ultime Notizie dalla rete : Ogni uomo 8 cose che un uomo dovrebbe avere in casa, secondo le donne GQ Italia Morto Luciano Guerzoni, uomo di dialogo e riforme

Già deputato per Sinistra Indipendente e i Cristiano Sociali, fu docente all’ateneo e sottosegretario alla Ricerca impegnandosi nei cambiamenti dell’università ...

Il Papa e la comunione ai disabili «Nessuno può essere escluso»

Il messaggio di Francesco nella giornata internazionale dedicata alle disabilità: «La vulnerabilità appartiene all’essenza dell’uomo». E sulla pandemia da Covid: «Peggio di questa crisi, c’è solo il d ...

