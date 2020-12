Nek uragano di emozioni | la dedica tocca il cuore | “ti voglio bene”

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Undiper il ritorno a casa di Nek dopo l’incidente: arriva unadolcissima insieme alle profonde ed importanti parole del cantautore Nek (fonte foto: Instagram, @nekfilipponeviani)Tra i cantautori più famosi, amati e seguiti del panorama musicale italiano, il noto Nek non smette di emozionare il suo foltissimo e nutrito pubblico su Instagram, dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto e di cui ha dato notizia proprio sui social. In questo caso, l’artista mostra, scatenando ledei suoi fan e follower, ladolce ricevuta, ma non si ferma qui. Insieme allo scatto che svela la, nel post c’è infatti spazio per i ringraziamenti verso coloro che si sono presi cura di lui, il personale sanitario. Un messaggio importante, ancor ...