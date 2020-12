Misure anti contagio | chiudono due bar e un centro estetico

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nonostante i divieti imposti dal governo per tenere sotto controllo i contagi, alcune attività a Napoli e provincia agivano aggirando i decreti. Festa privata in un bar, massaggi e trattamenti estetici e clienti che consumavano al bancone in alcuni locali. Così a Giugliano in Campania, i carabinieri hanno sanzionato una 45 enne di origini cinesi, titolare di unmassaggi di via San Francesco a Patria. L’esercizio, era aperto e in piena attività, in violazione della normativa vigente che prevede la sospensione delle attività di estetista emassaggi. All’interno del negozio vi era anche un cliente italiano, anch’egli multato. Così è stata anche predisposta la chiusura temporanea per cinque giorni. Nel quartiere napoletano di Chiaiano, invece i carabinieri della stazione di Marianella hanno denunciato un ...