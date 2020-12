Mattarella: "È necessario più sostegno ai disabili e alle loro famiglie" (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - "Se l'isolamento per le esigenze sanitarie è di per sé una condizione pesante, può diventare un vero dramma se a provarlo sono persone con disabilità fisica o psichica". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. "Particolarmente delicata è la condizione dei minori con disabilità. La pandemia acuisce la difficoltà di seguire le lezioni scolastiche. E la mancanza di relazioni con i docenti e coetanei, rischia di produrre ulteriori condizioni di emarginazione". E Mattarella aggiunge: "La disabilità è spesso, inevitabilmente, legata alla terza e alla quarta età. Questi anziani costituiscono, nella pandemia, una categoria particolarmente a rischio e patiscono molto la ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - "Se l'isolamento per le esigenze sanitarie è di per sé una condizione pesante, può diventare un vero dramma se a provarlo sono persone contà fisica o psichica". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone contà. "Particolarmente delicata è la condizione dei minori contà. La pandemia acuisce la difficoltà di seguire le lezioni scolastiche. E la mancanza di relazioni con i docenti e coetanei, rischia di produrre ulteriori condizioni di emarginazione". Eaggiunge: "Latà è spesso, inevitabilmente, legata alla terza e alla quarta età. Questi anziani costituiscono, nella pandemia, una categoria particolarmente a rischio e patiscono molto la ...

