Legge di bilancio, tornano in pista gli emendamenti su patrimoniale e dote per la vendita di Mps (Di giovedì 3 dicembre 2020) Uscita dalla porta, la proposta di patrimoniale rientra dalla finestra della commissione bilancio della Camera. L'emendamento firmato da deputati di Leu e Pd, a cui si sono aggiunti oggi due cinque stelle, unito, prevede la soppressione di Imu seconda casa e bolli su conti correnti e dossier titoli, in cambio l'introduzione di un prelievo progressivo sulle ricchezze dai 500mila euro in su. La prima aliquota è dello 0,2%, quindi, secondo gli estensori, considerando le tasse eliminate, la misura si tradurrebbe in un risparmio fino a un milione di euro (prima casa al netto del mutuo incluso). Alla luce di queste "compensazioni" e della conseguente incertezza sulle coperture, ieri la Commissione aveva ritenuto inammissibile l'emendamento. Oggi è stato però riammesso ai voti come risultato del ricorso presentato dai firmatari.

