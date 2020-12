Le diverse prospettive spirituali della morte (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pubblichiamo in anteprima un estratto dell’articolo “La spiritualità del morire” del teologo Giandomenico Mucci, scomparso il 23 novembre scorso, che comparirà domani sul prossimo quaderno della rivista La civiltà cattolica. «Noi siamo come tronchi di alberi nella neve. In apparenza giacciono raso terra, e con una piccola spinta si dovrebbe poterli smuovere. No, non si può, ché sono saldamente legati alla terra. Ma vedete, anche questa è soltanto apparenza». Così un racconto di Kafka, che dà risalto alla friabilità della vita. E Simone de Beauvoir diceva che la morte mette il mondo in questione. Oggi, a detta di qualcuno, il discorso sulla morte è stato progressivamente marginalizzato da quando è stata messa la parola fine alla metafisica. In effetti, «l’uomo liquido», teorizzato da Bauman, vive tutto ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pubblichiamo in anteprima un estratto dell’articolo “Latà del morire” del teologo Giandomenico Mucci, scomparso il 23 novembre scorso, che comparirà domani sul prossimo quadernorivista La civiltà cattolica. «Noi siamo come tronchi di alberi nella neve. In apparenza giacciono raso terra, e con una piccola spinta si dovrebbe poterli smuovere. No, non si può, ché sono saldamente legati alla terra. Ma vedete, anche questa è soltanto apparenza». Così un racconto di Kafka, che dà risalto alla friabilitàvita. E Simone de Beauvoir diceva che lamette il mondo in questione. Oggi, a detta di qualcuno, il discorso sullaè stato progressivamente marginalizzato da quando è stata messa la parola fine alla metafisica. In effetti, «l’uomo liquido», teorizzato da Bauman, vive tutto ...

Il tema del morire è presentato sia alla luce delle scienze umane sia nella concezione di quattro grandi sistemi religiosi: l’ebraismo, il cristianesimo, l’islam e le spiritualità orientali. Il teolog ...

