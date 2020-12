Lazio, un punto per gli ottavi di Champions: col Dortmund è 1-1 (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’appuntamento con la storia è rinviato a martedì. Tra meno di una settimana la Lazio proverà a centrare gli ottavi di Champions League, che la squadra biancoceleste non riesce a raggiungere da vent’anni. Sarà decisiva la gara dell’Olimpico con il Bruges, già fermato all’andata in Belgio sul risultato di 1-1. Il pareggio in Germania contro il Borussia Dortmund serve a poco a livello di classifica: il destino della Lazio è appeso all’ultima curva. L’1-1 contro la squadra di Lucien Favre dimostra però, ancora una volta, che in Europa i biancocelesti cambiano marcia. In campionato Immobile e compagni stentano, la netta sconfitta con l’Udinese lo dimostra, quando però l’avversario è quello delle grandi occasioni le motivazioni arrivano alle stelle. E così in uno stadio storicamente roccaforte del Borussia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’appuntamento con la storia è rinviato a martedì. Tra meno di una settimana laproverà a centrare glidiLeague, che la squadra biancoceleste non riesce a raggiungere da vent’anni. Sarà decisiva la gara dell’Olimpico con il Bruges, già fermato all’andata in Belgio sul risultato di 1-1. Il pareggio in Germania contro il Borussiaserve a poco a livello di classifica: il destino dellaè appeso all’ultima curva. L’1-1 contro la squadra di Lucien Favre dimostra però, ancora una volta, che in Europa i biancocelesti cambiano marcia. In campionato Immobile e compagni stentano, la netta sconfitta con l’Udinese lo dimostra, quando però l’avversario è quello delle grandi occasioni le motivazioni arrivano alle stelle. E così in uno stadio storicamente roccaforte del Borussia ...

FBiasin : #Haaland salta il match con la #Lazio per un infortunio al bicipite femorale. In teoria a questo punto non dovrebb… - italiaserait : Lazio, un punto per gli ottavi di Champions: col Dortmund è 1-1 - Valeria23549267 : @CAMARDELLAGio Il bello che morata ad oggi è capocannoniere insieme ad halland e Rashford. Ma fanno la copertina su… - infoitsport : Borussia Dortmund-Lazio 1-1: a Inzaghi ora basta un punto per gli ottavi - Dalla_SerieA : Borussia Dortmund-Lazio 1-1: Immobile gol, ma non basta - -