Inchiesta Autostrade: revocati a Castellucci gli arresti domiciliari. Confermati invece a Donferri (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono stati revocati dal Tribunale del Riesame di Genova, gli arresti domiciliari a Giovanni Castellucci, ex Ad di Aspi e Atlantia, arrestato nell'ambito dell'Inchiesta sulle barriere antirumore, ritenute dall'accusa difettose. I giudici hanno però disposto per il manager l'interdizione. Il Tribunale del riesame ha invece confermato gli arresti domiciliari per Michele Donferri Militelli Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono statidal Tribunale del Riesame di Genova, glia Giovanni, ex Ad di Aspi e Atlantia, arrestato nell'ambito dell'sulle barriere antirumore, ritenute dall'accusa difettose. I giudici hanno però disposto per il manager l'interdizione. Il Tribunale del riesame haconfermato gliper MicheleMilitelli

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Inchiesta sugli ex vertici Autostrade, revocati i domiciliari per Castellucci. Misura conferma… - FirenzePost : Inchiesta Autostrade: revocati a Castellucci gli arresti domiciliari. Confermati invece a Donferri - Chiedonoperme : RT @smanga75: @GiovanniToti #castellucci abbiamo già fatto gli auguri di buone feste? Chiedo per un amico - smanga75 : @GiovanniToti #castellucci abbiamo già fatto gli auguri di buone feste? Chiedo per un amico - napolista : #Autostrade, bonus e promozione al manager che mentì per proteggere #Castellucci Le intercettazioni inchiodano Paol… -