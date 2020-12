Grande Fratello Vip, tutte le donne della Casa contro Elisabetta Gregoraci (video) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nuovi scontri nella Casa. La showgirl calabrese dopo la discussione con Rosalinda, affronta anche le recriminazioni di Selvaggia. Leggi su comingsoon (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nuovi scontri nella. La showgirl calabrese dopo la discussione con Rosalinda, affronta anche le recriminazioni di Selvaggia.

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - JoyceCorb : Deve giocare a calcio mica andare al Grande Fratello. Andiamoci piano deve mangiare tanta di quella polenta ancora.… - inkedmoodsjj : RT @tommyzorzii: quando ho iniziato a commentare il grande fratello non credevo che sarei arrivare a mettere le trix come icon #gfvip - Emilia06674679 : Fra e Tommy l'amicizia più bella di tutto il grande fratello?????????? -