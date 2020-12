Flash News del 3 Dicembre 2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Decreto per il periodo Natalizio è stato varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Il Governo, dopo un lungo confronto, sceglie la linea del massimo rigore per evitare la terza ondata. Si prevedono limitazioni negli spostamenti, non solo tra Regioni ma anche tra Comuni in alcuni giorni di festa. Il coprifuoco a Capodanno sarà fino alle 7 del mattino, niente veglioni, in hotel solo servizio in camera, scii e scuole ripartiranno il 7 gennaio; Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella giornata dedicata ai diritti delle persone disabili, torna a richiamare tutti al rispetto dei comportamenti corretti per limitare il diffondersi della pandemia che crea disagi in particolare a disabili, minori e anziani; La maggioranza è spaccata sulla Riforma del Fondo Salva Stati che la prossima settimana sarà portata in aula. Un gruppo di Parlamentari 5 Stelle esprime il proprio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Decreto per il periodo Natalizio è stato varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Il Governo, dopo un lungo confronto, sceglie la linea del massimo rigore per evitare la terza ondata. Si prevedono limitazioni negli spostamenti, non solo tra Regioni ma anche tra Comuni in alcuni giorni di festa. Il coprifuoco a Capodanno sarà fino alle 7 del mattino, niente veglioni, in hotel solo servizio in camera, scii e scuole ripartiranno il 7 gennaio; Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella giornata dedicata ai diritti delle persone disabili, torna a richiamare tutti al rispetto dei comportamenti corretti per limitare il diffondersi della pandemia che crea disagi in particolare a disabili, minori e anziani; La maggioranza è spaccata sulla Riforma del Fondo Salva Stati che la prossima settimana sarà portata in aula. Un gruppo di Parlamentari 5 Stelle esprime il proprio ...

Dipendenti si riprendono azienda, Coop riapre a Frosinone in piena pandemia

Condividi questo articolo:Milano, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Aprire una nuova attività in piena pandemia, scommettendo sul futuro con coraggio e determinazione. È successo a Frosinone dove tre don ...

Condividi questo articolo:Milano, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Aprire una nuova attività in piena pandemia, scommettendo sul futuro con coraggio e determinazione. È successo a Frosinone dove tre don ...