EWC | Luca Scassa rinnova con No Limits | ' Voglio vincere il Mondiale Stock'

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Anche ilEndurance sta affrontando la 'stagione' del mercato piloti e le squadre si stanno attrezzando per prepararsi al meglio in vista della stagione 2021 che scatterà il 17-18 aprile con ...

corsedimoto : #FIMEWC Intervista a @skaluca 'Ecco perché nel 2021 continuerò nel @FIM_EWC con il team No Limits' - corsedimoto : #FIMEWC @skaluca insieme al team @teamNoLimits44 anche per la stagione 2021 @FIM_EWC -

Il pilota aretino rinnova la collaborazione con la struttura di Moreno Codeluppi e rilancia i suoi obiettivi per il 2021, esprimendo un desiderio: “Vorrei chiudere la carriera in EWC, magari con No Li ...In questa intervista Luca Scassa motiva le ragioni che lo hanno portato a restare per il quarto anno consecutivo nell'Endurance con il No Limits Motor Team.