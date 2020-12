Dpcm Natale, Toti e le regioni: "Governo scorretto, non parla con gli enti locali" (Di giovedì 3 dicembre 2020) GENOVA - 'Siamo riuniti come regioni ma vorrei che fosse chiaro che il decreto legge del Governo con queste misure è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Trovo assai scorretto che il Governo adotti una simile misura senza neppure parlarne con gli enti locali'. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e vicepresidente della ... Leggi su primocanale (Di giovedì 3 dicembre 2020) GENOVA - 'Siamo riuniti comema vorrei che fosse chiaro che il decreto legge delcon queste misure è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Trovo assaiche iladotti una simile misura senza neppurerne con gli'. Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e vicepresidente della ...

