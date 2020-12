Dpcm, Conte: 'Ecco tutte le nuove misure' (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2020 A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe, per illustrare ledel nuovo ...

borghi_claudio : Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza sta… - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio #Conte illustra il nuovo #Dpcm. La conferenza stampa ?? - insopportabile : Fatemi capire, il Premier Conte illustra il DPCM e le domande dei giornalisti sono sul MES, sulla compagna del Prem… - Lamperti17 : Il problema non è Conte coi suoi dpcm assassini,il problema è l’ignavia della maggioranza degli italiani. - mafberla : RT @borghi_claudio: Alla Camera siamo un filo adirati perché mentre in Parlamento si parla del nulla conte ha annunciato conferenza stampa… -