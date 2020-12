Dayane Mello, GfVip? Non proprio: 007. Gregoraci? Dietro la furia contro la Salemi... (Di giovedì 3 dicembre 2020) Incredibili le lezioni su come baciare impartite da Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Vuole insegnare a Tommaso Zorzi a baciare con la lingua come solo lei sa fare. Il ragazzo si é peró mostrato molto restio... *** Le fan (e i fan) sono in ambasce.Damiano Carrara, lo chef più figo d'Italia sembra essersi fidanzato. A far nascere questo gossip è stato lui stesso in quanto ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che lo immortala insieme alla sua nuova fidanzata. Poiché é un uomo che tiene molto alla sua privacy, il pasticciere di “Bake Off” non ha ancora rivelato l'identità della donna misteriosa. *** Imitazioni al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi è stato il primo ad esibirsi, stracciando in partenza tutti gli altri giocatori. La sua versione di Selvaggia Roma è stata spettacolare. Un tacco vertiginoso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Incredibili le lezioni su come baciare impartite daall'interno della casa del Grande Fratello Vip. Vuole insegnare a Tommaso Zorzi a baciare con la lingua come solo lei sa fare. Il ragazzo si é peró mostrato molto restio... *** Le fan (e i fan) sono in ambasce.Damiano Carrara, lo chef più figo d'Italia sembra essersi fidanzato. A far nascere questo gossip è stato lui stesso in quanto ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che lo immortala insieme alla sua nuova fidanzata. Poiché é un uomo che tiene molto alla sua privacy, il pasticciere di “Bake Off” non ha ancora rivelato l'identità della donna misteriosa. *** Imitazioni al Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi è stato il primo ad esibirsi, stracciando in partenza tutti gli altri giocatori. La sua versione di Selvaggia Roma è stata spettacolare. Un tacco vertiginoso, ...

