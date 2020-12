Conte: “Dispiaciuto da attacchi personali a me e alla mia compagna, le accuse sull’uso della scorta sono false e diffamatorie” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ha ricevuto attacchi personali, verso di me e verso la mia compagna Olivia Paladino, mi spiace molto”, così il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda in conferenza stampa sull’uso della scorta da parte della compagna mentre era inseguita da un inviato delle Iene, vicenda sul quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta. “È stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un dpcm per la chiusura dei ristoranti, è falso e diffamatorio. L’ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre”. “Un esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio della scorta, è completamente falso – ha continuato – la mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ha ricevuto, verso di me e verso la miaOlivia Paladino, mi spiace molto”, così il premier Giusepperispondendo a una domanda in conferenza stampada partementre era inseguita da un inviato delle Iene, vicenda sul quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta. “È stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un dpcm per la chiusura dei ristoranti, è falso e diffamatorio. L’ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre”. “Un esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio, è completamente falso – ha continuato – la mia ...

