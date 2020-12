Boomdabash, “Don’t Worry” è l’album della speranza (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si è tenuta giovedì 3 dicembre 2020 su Zoom la conferenza stampa che vede protagonisti i Boomdabash per presentare il loro nuovo album Don’t Worry (Best Of 2005-2020).Dopo il grande successo dell’omonimo singolo, entrato ormai nelle case di tutti gli italiani per la sua nota di speranza e positività in questo clima natalizio particolare, i Boomdabash sono pronti per l’uscita del loro nuovo album l’11 dicembre 2020.A distanza di più di due anni la band reggae formata da Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra è pronta a regalare ai fan un sunto dei loro più grandi successi in questi 15 anni di carriera. Don’t Worry è stato il brano che ha inaugurato la pubblicazione del nuovo disco. Pezzo diverso dal classico ritmo tipico del gruppo salentino, Don’t Worry è un inno alla speranza, scritto un anno fa ma costretto a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si è tenuta giovedì 3 dicembre 2020 su Zoom la conferenza stampa che vede protagonisti iper presentare il loro nuovo album Don’t Worry (Best Of 2005-2020).Dopo il grande successo dell’omonimo singolo, entrato ormai nelle case di tutti gli italiani per la sua nota die positività in questo clima natalizio particolare, isono pronti per l’uscita del loro nuovo album l’11 dicembre 2020.A distanza di più di due anni la band reggae formata da Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra è pronta a regalare ai fan un sunto dei loro più grandi successi in questi 15 anni di carriera. Don’t Worry è stato il brano che ha inaugurato la pubblicazione del nuovo disco. Pezzo diverso dal classico ritmo tipico del gruppo salentino, Don’t Worry è un inno alla, scritto un anno fa ma costretto a ...

