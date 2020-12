Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Angel Parrish (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il giorno 27 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Angel Parrish. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna il cui crollo ha fatto seguito a una gravidanza all’età di 14 anni e alla costrizione di un aborto voluto anche dalla famiglia. Vite al limite – Angel Parrish Angel, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 42 anni, vive a Kerrville, Texas, e pesa ben 258 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi perdendo solo 139 kg per arrivare a 119 chilogrammi. Uno dei rarissimi casi in cui un paziente ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il giorno 27 luglio 2015 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 3 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna il cui crollo ha fatto seguito a una gravidanza all’età di 14 anni e alla costrizione di un aborto voluto anche dalla famiglia.al, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 42 anni, vive a Kerrville, Texas, e pesa ben 258 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi perdendo solo 139 kg per arrivare a 119 chilogrammi. Uno dei rarissimi casi in cui un paziente ...

LANUSEI. A vederla così, minuta e sorridente, nessuno immaginerebbe che la dottoressa Francesca Meloni sia capace di prestare soccorso nelle situazioni più complesse. Non ingannino i suoi 48 chili dis ...

Giuseppe appartiene alla schiera dei tanti giovani del Sud, convocati al Nord per insegnare: uno dei tanti che dalla sera alla mattina ha dovuto fare le ...

