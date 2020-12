Succede di tutto in Santos-LDU: maxi rissa e… 22 minuti di recupero (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Santos perde ma si qualifica al turno successivo della Copa Libertadores. Succede davvero di tutto nel match contro il LDU: tre espulsioni ma soprattutto una maxi rissa e un recupero di ben... 22 minuti.Ebbene sì, nella gara di ritorno degli ottavi di finale della sentita Coppa, gli ospiti sono in vantaggio 1-0 ma forte della sfida dell'andata il Santos sa che questo risultato può comunque dargli il passaggio del turno. Siamo al 98' su gli iniziali sei minuti di recupero concessi, eppure il "grosso" deve ancora avvenire.Uno scontro di gioco tra un attaccante della LDU e il portiere del Santos provoca una discussione accesa che si tramuta poco dopo in una pesante ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilperde ma si qualifica al turno successivo della Copa Libertadores.davvero dinel match contro il LDU: tre espulsioni ma sopratunae undi ben... 22.Ebbene sì, nella gara di ritorno degli ottavi di finale della sentita Coppa, gli ospiti sono in vantaggio 1-0 ma forte della sfida dell'andata ilsa che questo risultato può comunque dargli il passaggio del turno. Siamo al 98' su gli iniziali seidiconcessi, eppure il "grosso" deve ancora avvenire.Uno scontro di gioco tra un attaccante della LDU e il portiere delprovoca una discussione accesa che si tramuta poco dopo in una pesante ...

