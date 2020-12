Quando va in onda Il silenzio dell’acqua 2: cambio di programmazione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quando va in onda Il silenzio dell’acqua 2? cambio di programmazione per Canale 5: la serie tv non andrà più in onda il venerdì sera (come previsto) per lasciare spazio al Grande Fratello Vip 2020. La fiction con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini è stata infatti “spostata” dalla seconda puntata al mercoledì sera. La motivazione è legata semplicemente agli ascolti non soddisfacenti per la puntata di partenza della fiction. Uno spostamento che però coinvolge anche un altro programma: All Together Now che si sposta al sabato sera andando a riempire il vuoto lasciato da Tu Si Que Vales, che ha chiuso la sua sesta edizione con oltre 6 milioni di telespettatori. Gli ultimi due appuntamenti dello show condotto da Michelle Hunziker, con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020)va inIl2?diper Canale 5: la serie tv non andrà più inil venerdì sera (come previsto) per lasciare spazio al Grande Fratello Vip 2020. La fiction con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini è stata infatti “spostata” dalla secpuntata al mercoledì sera. La motivazione è legata semplicemente agli ascolti non soddisfacenti per la puntata di partenza della fiction. Uno spostamento che però coinvolge anche un altro programma: All Together Now che si sposta al sabato sera andando a riempire il vuoto lasciato da Tu Si Que Vales, che ha chiuso la sua sesta edizione con oltre 6 milioni di telespettatori. Gli ultimi due appuntamenti dello show condotto da Michelle Hunziker, con ...

Il Paradiso delle signore trama 4 dicembre: Beatrice ammette di aver sofferto per Vittorio

Prosegue l'appuntamento di successo con Il Paradiso delle Signore e la trama della puntata in onda questo venerdì 4 dicembre su Rai 1, rivelano che ci saranno delle sorprese legate al rapporto tra Vit ...

GFVip: concorrente sfoggia il look con un dettaglio lussuoso

Al GFVip, nel corso della puntata di lunedì 20 novembre, una concorrente ha indossato un coloratissimo look con minigonna e cardigan corto ...