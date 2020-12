Per il Dpcm di Natale linea durissima Ristoranti aperti, ma no spostamenti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dal 21 dicembre fino al 6 gennaio gli spostamenti tra regioni gialle saranno possibili solo per chi farà ritorno al proprio luogo di residenza o di domicilio Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dal 21 dicembre fino al 6 gennaio glitra regioni gialle saranno possibili solo per chi farà ritorno al proprio luogo di residenza o di domicilio Segui su affaritaliani.it

lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - LegaSalvini : ++ ?????? L'AUDIO CHE IMBARAZZA CONTE: PER LUI IL DPCM NON VALE?!? ?????? ++ - Tg1Raiofficial : #Governo al lavoro sul nuovo #Dpcm per le festività natalizie. Confermata la linea del rigore sugli spostamenti tra… - PatriziaOrlan11 : RT @Lanf040264: #Augias:” sono ammirato dalla capacità di #Salvini di creare un frullatore dove tutto si mescola dall’#Ungheria ai cani per… - Pab977 : RT @SabrinaScampini: Per fortuna non abbiamo un governo di destra. Perché con una misura così (vietato uscire dalle città a Natale e Capoda… -