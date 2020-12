Modello F23 addio | come cambia l’utilizzo del Modello F24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)alF23: ora ilF24 sarà esteso anche al pagamento delle somme spettanti relativamente alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonché al versamento dell’imposta sulle donazioni. Resteranno però validi fino al 30 giugno 2021 i versamenti effettuati tramite ilF23, cosìquelli con il “nuovo”F24. La data ultima dell’F23, dunque, scadrà il 30 giugno 2021: a decorrere dal 1° luglio 2021 i versamenti che abbiamo descritto in precedenza andranno effettuati solo ed esclusivamente tramiteF24. L’estensione di quest’ultimo, invece, entrerà in vigore dal 7 dicembre. Segui Termometro Politico su Google ...

CommTelematico : Stop al modello F23, estensione utilizzo modello F24 da dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Modello F23

Con il Provvedimento del 27 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazio ...Modello “F24” esteso al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e per ...