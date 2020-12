“Lo chiamavano Jeeg Robot”: sangue sul set del film (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lo chiamavano Jeeg Robot, il film di Gabriele Mainetti, ha messo in scena nella realtà un vero e proprio duello tra i due protagonisti, sino ad arrivare al sangue. Scopriamo cos’è successo. Stasera in prima serata su Rai Movie andrà in onda il celebre film di Gabriele Mainetti “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Tra il cast Leggi su youmovies (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. LoRobot, ildi Gabriele Mainetti, ha messo in scena nella realtà un vero e proprio duello tra i due protagonisti, sino ad arrivare al. Scopriamo cos’è successo. Stasera in prima serata su Rai Movie andrà in onda il celebredi Gabriele Mainetti “Lo. Tra il cast

raimovie : Alle 21.10 'Lo chiamavano Jeeg Robot' di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli, Luca Marinell… - martina_lo_re : Tv, l’omaggio a Woody Allen e “Lo chiamavano Jeeg Robot”: i film di mercoledì sera 2 dicembre - Il Secolo XIX… - SoloLibri : Lo chiamavano Jeeg Robot: trama e trailer del film stasera in tv: ?? @FOLLOWTHEBOOKS_ #LoChiamavanoJeegRobot ? - todosud : @TheJackSparrow Lo chiamavano mano lesta. - Bootstrap66 : @lennyeldiablo Il missile con le ali come lo chiamavano...poco agile e molto veloce... Sono salito su un Tornado in compenso.... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo chiamavano Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie