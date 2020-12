Laziosound | aperti i bandi per i giovani talenti

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020): al via iper i. Sono rivolti a produttori, distributori musicali e organizzatori di eventi “Sono on lineRecording eDigital Touring, due nuovissimirivolti a produttori, distributori musicali e organizzatori di eventi per valorizzare i. Una novità assoluta nel panorama della musica che inoltre va a completare, il… L'articolo Corriere Nazionale.