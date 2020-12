‘Gf Vip 5’ | Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco ai ferri corti | ecco cos’è successo e cosa c’entrano Stefania Orlando e Dayane Mello

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) In seguito alla puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì scorso,Delaveva espresso il suo disappunto riguardo il comportamento dinei confronti di Giulia Salemi. Rosalinda, infatti, aveva preso le difese della Roma e, proprio per questo, l’ex di Flavio Briatore ha preso le distanze dall’attrice. Pochi minuti fa, però, lasi è avvicinata alla Delper tentare di chiarire, incolpandola di essersi allontanata da lei senza alcun motivo., invece di arrivare ad un chiarimento, ha alimentato il fuoco urlando alla showgirl: Vuoi sentirti dire che va sempre tutto bene! A quel punto,ha controreplicato: Sono venuta da te per chiederti di parlare, ma se devi urlare, me ne vado. La ...