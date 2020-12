Ellen Page di ' Juno' fa coming out | ' Sono trans | d' ora in poi chiamatemi Elliot'

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) 'D'ora in poi'.di '' faout comegender. L'attrice, candidata agli Oscar nel 2008, ha 33 anni e sei anni fa aveva annunciato di essere gay. Ora, in un ...

ilpost : La persona nota finora come Ellen Page ha detto di essere un uomo transgender e di chiamarsi Elliot Page - insomniac39012 : RT @LucioMalan: La signorina Ellen Page dichiara di essere “trans” e che da oggi dovrà essere chiamata Elliot e indicata con pronomi maschi… - half_blade : E così abbiamo perso Ellen Page. La trovavo davvero molto carina. - thehateguest : e quindi @repubblica e @corriere, giustamente... - CTodde : RT @LucioMalan: La signorina Ellen Page dichiara di essere “trans” e che da oggi dovrà essere chiamata Elliot e indicata con pronomi maschi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ellen Page

Ellen Page sui social ha fatto un importante annuncio, ha rivelato di essere trans, ai suoi tantissimi fan ha svelato che il suo nome adesso è Elliot."D'ora in poi chiamatemi Elliot". Ellen Page di "Juno" fa coming out come transgender. L'attrice, candidata agli Oscar nel 2008, ha 33 anni e sei anni fa aveva annunciato di essere gay. Ora, in un lun ...