Così in Vaticano hanno deciso di far saltare l' otto dicembre

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Francesco Boezi Niente celebrazione romana dell'Immacolata in piazza di Spagna. Il Papa celebrerà in privato. Ecco i perché della scelta delQuesta volta il Papa non sarà in piazza di Spagna per l': niente atto di venerazione dell'Immacolata. La notizia è passata un po' in sordina, mentre ilha affidato il tutto alla più classica delle note stampa. La Chiesa cattolica, per via del Covid-19, è costretta a dei cambiamenti. Qualcuno intravede solo necessità, altri pensano che l'Ecclesia sta rinunciando al suo ruolo guida, in specie nel corso di una pandemia. La Pasqua scorsa ce la ricordiamo tutti: papa Francesco rimarrà nella storia per le sue iniziative spirituali di quel periodo. Ora però l'aria è diversa: la base cattolica francese, soprattutto, non sembra più disposta ad ...