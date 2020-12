ATP Challenger | sfumano i quarti per Lorenzi a Maia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Brutta prestazione per Paolo(n.144 nel ranking Atp) negli ottavi di finale dell’ ATPdi, ultimo impegno stagionale. Il 38enne senese ha infatti perso contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.155) che lo ha battuto nettamente con il punteggio di 6-1 6-0 in 1h di partita. L’italiano nonostante il giorno di riposo è apparso poco lucido e fiacco dal punto di vista fisico dopo la grande battaglia di 3h e 5 minuti contro il ceco Vrbensky (n.310) disputata al primo turno. Dall’altra parte della rete oltretutto c’era un avversario solido e ordinato che in questo 2020 ha fatto notevoli passi in avanti sugellando questo processo di crescita con la vittoria nel mese di settembre dell’ ATPdi Cordenons, la prima a questo livello.-Zapata Miralles: l’analisi del ...