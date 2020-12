Viviano | «Scudetto? Dico Inter | ma attenzione al Napoli Su Eriksen…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Emiliano, ex portiere della Sampdoria, ha rilasciato una lungavista a TMW Radio. Il suo pensiero sull’Emiliano, ex portiere della Sampdoria e attuale estremo difensore del Fatih Karagümrük, ha rilasciato una lungavista a TMW Radio. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 ERIKSEN – «Il punto è che l’non può aspettarlo, né girare la squadra intorno a lui, visto che l’allenatore non è uno che scende a compromessi. Se fa la mezzala, gli serve dell’intensità in più che lui magari non ha avuto. I ritmi tra Premier e Italia sono diversi: in Inghilterra sono più alti, ma qui in Italia c’è un’unica alla tattica. Magari Eriksen, in un altro sistema, sarebbe più adatto». CHI VINCE IL CAMPIONATO – «Vedo ...