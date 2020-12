Ultime Notizie Roma del 01-12-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier Giuseppe Conte ministro della Salute Roberto Speranza con il ministro Federico dinca incontreranno alle 15 capigruppo di maggioranza in vista del nuovo dpcm con le misure di contrasto al contagio da covid oggi in programma anche il vertice tra governo e regioni accordo tra i governatori sul divieto di assembramento come principio cardine per salvare lo sci la proposta è quella di aprire impianti solo per ospiti di alberghi e seconde case con la chiusura dei Confini sulle Alpi non obbligatorietà del vaccino anti covid in casi di emergenza soprattutto per i gruppi professionali maggiormente esposti alle infezioni alla sua trasmissione a dirlo il comitato nazionale di bioetica nel suo parere i vaccini e covid-19 aspetti etici per la ricerca il costo la distribuzione ...