Tre bambini di Como sono ricoverati con la sindrome di Kawasaki legata al Covid

AGI - Tre bambini, di 5, 3 e 2 anni, residenti in comuni della provincia di Como, sono stati ricoverati nelle scorse ore all'ospedale Sant'Anna con sindrome di Kawasaki potenzialmente correlata al Covid-19. Lo rende noto l'Asst Lariana. Per due di loro si è reso necessario il trasferimento nelle terapie intensive pediatriche di Bergamo, ospedale Papa Giovanni XXIII, e di Milano, ospedale Buzzi, visto l'interessamento infiammatorio del tessuto cardiaco (miocardite). Il terzo bimbo è tuttora ricoverato al Sant'Anna dove si stanno ultimando i necessari accertamenti. Quali sono i sintomi della sindrome di Kawasaki Febbre alta da oltre tre giorni, congiuntivite, eruzioni cutanee, gonfiore e/o arrossamento delle mani e ...

