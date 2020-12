Palermo: adescavano minorenni su internet e diffondevano immagini. Coppia agli arresti (Di martedì 1 dicembre 2020) Quanto emerge dalle indagini è inimmaginabile. Uno scenario a Palermo fatto di adescamenti e divulgazione di materiale su bambini. Di indagini per “reati di pedofilia” negli ultimi tempi se ne sta parlando davvero molto. Se ripercorriamo le tappe solo degli ultimi mesi sono molteplici i casi che sono emersi dalle indagini della polizia. Basti pensare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 1 dicembre 2020) Quanto emerge dalle indagini è inimmaginabile. Uno scenario afatto di adescamenti e divulgazione di materiale su bambini. Di indagini per “reati di pedofilia” negli ultimi tempi se ne sta parlando davvero molto. Se ripercorriamo le tappe solo degli ultimi mesi sono molteplici i casi che sono emersi dalle indagini della polizia. Basti pensare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

I due indagati avevano un archivio con circa centomila file di materiale pedopornografico. Grazie alle indagini sono emersi anche contatti con delle adolescenti di Catania, convinte con l'inganno a co ...

