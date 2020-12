Meno sale più salute | la raccomandazione dell’ Iss

(Di martedì 1 dicembre 2020) Alice Torri Una delle principali cause delle malattie croniche, in Italia e nel mondo, è costituita da una serie di fattori dietetici, tra cui bisogna annoverare l’eccessivo introito di sodio e l’insufficiente assunzione di iodio . Il primo contribuisce all’ipertensione arteriosa e alle malattie cardiovascolari ed è associato al cancro dello stomaco e all’osteoporosi; il secondo può Impronta Unika.

blogLinkes : Iss, quasi 6 italiani su 10 usano meno sale a tavola - CorriereQ : Iss, quasi 6 italiani su 10 usano meno sale a tavola - youfullwellness : #yourfullwellness Iss, quasi 6 italiani su 10 usano meno sale a tavola - _andreamoroni_ : @Giorot74 Ma li non è certo un prodotto di recupero, è una preparazione fatta e finita. Poi lo sappiamo che più si… - cmorgana : Dopo una giornata di febbre, che nel 2020 ti sentiresti meno in difficoltà a dire che hai ucciso la mamma, scopro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno sale

Agenzia ANSA

LA SVOLTA TRIESTE Scovare, tracciare, isolare. Sino a quando i vaccini non si prenderanno la scena della battaglia, il ritornello resterà quello di prima: più si riuscirà a controllare ...Le accuse contro Non Una di Meno, la pretesa di un dissenso decoroso e l'uso della forza di fronte all’uso violento del potere: quanta ne serve per disfare senza distruggere, come il sale nelle ricett ...