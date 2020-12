Maradona senza pace, l’infermiera: «Cadde e batté la testa ma nessuno lo ha curato» (Di martedì 1 dicembre 2020) Non c’è pace per Diego Armando Maradona: continuano le lite e le accuse reciproche per la morte dell’argentino. Le parole dell’infermiera Non c’è pace per Diego Armando Maradona. A meno di una settimana dalla morte, continuano le accuse tra le figlie, le infermiere i medici e le persone che erano state vicine al Pibe de Oro. A iniziare dall’infermiera Gisela che tramite l’avvocato ha detto: «La mia cliente dice che Maradona era caduto e aveva battuto la testa una settimana prima della morte, ma nessuno gli ha mai fatto nemmeno una tac… ». Le fa eco la psicologa Agustina Cosachov: «Di sicuro c’erano sintomi d’astinenza e io avevo consigliato di monitorarlo h24, ma inutilmente…». Di sicuro, qualcuno ha mentito. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Non c’èper Diego Armando: continuano le lite e le accuse reciproche per la morte dell’argentino. Le parole delNon c’èper Diego Armando. A meno di una settimana dalla morte, continuano le accuse tra le figlie, le infermiere i medici e le persone che erano state vicine al Pibe de Oro. A iniziare dalGisela che tramite l’avvocato ha detto: «La mia cliente dice cheera caduto e aveva battuto launa settimana prima della morte, magli ha mai fatto nemmeno una tac… ». Le fa eco la psicologa Agustina Cosachov: «Di sicuro c’erano sintomi d’astinenza e io avevo consigliato di monitorarlo h24, ma inutilmente…». Di sicuro, qualcuno ha mentito. ...

