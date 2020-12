Manfredonia Foggia – 38enne ucciso in un casolare | coinvolto un bambino di 7 anni

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “È tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a inferire prima sulla compagna. Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in cameretta, poi, inseguito dall’uomo, è corso in cucina. Lì ha preso un coltelloe, dopo essere stato raggiunto dal, lo ha colpito all’addome“.