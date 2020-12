Lettera su mia nipote Jole Santelli

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) RobertoSono Roberto, zio dell'amata, presidente della Regione Calabria, prematuramente scomparsa di recente. A Voi vorrei rivolgere il mio pensiero per il rispetto che devo alla mia amataSono Roberto, zio dell'amata, presidente della Regione Calabria, prematuramente scomparsa di recente. A Voi vorrei rivolgere il mio pensiero per il rispetto che devo alla mia amata. Lo faccio prendendo spunto dalle offese che alla stessa e al contempo ai calabresi tutti, il senatore Morra ha riservato. L'approccio linguistico in uso a Morra, lungi dal palesarsi come un isolato fuoriprogramma o una occasione inopinata per chiedere scusa, è parte di un trend consolidato di invereconde uscite, in cui lo stesso, ergendosi ...