L’esercizio fisico giova ai malati di AIDS HIV

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’attività fisica gioverebbe ai pazienti affetti da/Hiv. Due ricercatori, Webel ed Erlandson, confronteranno l’allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT) concontinuo a intensità moderata (CME), in particolare studieranno il modo in cui ogni tipo di esercizio riduce l’affaticamento per le persone anziane che vivono con l’HIV. Lo studio confronterà anche HIIT vs. CME sulla produzione di energia muscolare e cellulare, chiamata “bioenergetica mitocondriale delle cellule mononucleate del sangue periferico”. Webel lavorerà con i partner dell’Harrington Heart & Vascular Institute dell’University Hospital, dell’Unità di ricerca clinica di Dahm e One to One Fitness, mentre Erlandson lavorerà con collaboratori simili nell’area di Denver. Webel ha affermato che studi precedenti hanno dimostrato che sia l’allenamento ...