Inter agli ottavi di Champions League | conviene davvero?

Leggi su serieanews

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’affronta questa sera il Borussia Moenchengladbach: vincere e sperare per passare il turno in, ma? Due punti in quattro partite, ultimo posto nel raggruppamento e la certezza che la qualificazione passi per gli errori degli altri. L’inè vicina all’eliminazione: passare il turno significherebbe compiere una vera e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.