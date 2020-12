Gianluca De Matteis corre dietro a Dalila | Trono a rotoli a Uomini e Donne? (Di martedì 1 dicembre 2020) Gianluca De Matteis corre dietro a Dalila che ha deciso di abbandonare definitivamente il suo percorso a Uomini e Donne. Secondo la corteggiatrice, infatti, il tronista non riuscirebbe a esprimere realmente il suo interesse arrivando a mettere a disagio le ragazze che lo frequentano. Dopo un’esterna molto bella, infatti, Dalila ha spiegato di non aver sensazioni positive nei suoi confronti anche e soprattutto a causa dei suoi atteggiamenti soprattutto all’interno dello studio di Uomini e Donne. Così Dalila decide di lasciare e abbandonare definitivamente il programma nonostante sia uscita con il tronista per pochissime volte. Il carattere e il modo di fare di Gianluca non hanno così ... Leggi su giornal (Di martedì 1 dicembre 2020)Deche ha deciso di abbandonare definitivamente il suo percorso a. Secondo la corteggiatrice, infatti, il tronista non riuscirebbe a esprimere realmente il suo interesse arrivando a mettere a disagio le ragazze che lo frequentano. Dopo un’esterna molto bella, infatti,ha spiegato di non aver sensazioni positive nei suoi confronti anche e soprattutto a causa dei suoi atteggiamenti soprattutto all’interno dello studio di. Cosìdecide di lasciare e abbandonare definitivamente il programma nonostante sia uscita con il tronista per pochissime volte. Il carattere e il modo di fare dinon hanno così ...

