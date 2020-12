Francesco Oppini sempre più in crisi: decisione in arrivo? (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Oppini appare sempre più in crisi. Il suo futuro al ‘Grande Fratello Vip’ è in bilico? Ecco qual è la situazione dentro la Casa. Ieri sera è andata in scena una puntata molto importante del ‘Grande Fratello Vip’. Non sono mancati i colpi di scena e le sorprese, come sempre accade nel reality show. Leggi su youmovies (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.apparepiù in. Il suo futuro al ‘Grande Fratello Vip’ è in bilico? Ecco qual è la situazione dentro la Casa. Ieri sera è andata in scena una puntata molto importante del ‘Grande Fratello Vip’. Non sono mancati i colpi di scena e le sorprese, comeaccade nel reality show.

lessoconlapeara : RT @cannolospeciale: Non ce la faccio proprio oggi, sotto mille treni per Francesco Oppini, chi l'avrebbe mai detto #gfvip - 97fe67cc845e42b : RT @RickyGol22: ??? Io proprio sotto mille stazioni per Francesco Maria Oppini. ??? #GFVIP - 97fe67cc845e42b : RT @tigerlilsx: pazzesco francesco oppini che plagiando le menti di mezza casa li fa cadere uno ad uno the power he has #gfvip https://t.co… - glovesbenjamin : RT @24McCartney: ? Tweet di apprezzamento per Francesco Oppini che fuma ? #GFVIP - tigerlilsx : pazzesco francesco oppini che plagiando le menti di mezza casa li fa cadere uno ad uno the power he has #gfvip… -