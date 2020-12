Formula 1, Lewis Hamilton positivo al coronavirus (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewis Hamilton salterà il Gran Premio di Sakhir in Bahrain . Il campione del mondo della Formula 1 sarà costretto a stare fermo ai box dopo aver riscontrato di essere stato positivo al coronavirus. Il... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 dicembre 2020)salterà il Gran Premio di Sakhir in Bahrain . Il campione del mondo della1 sarà costretto a stare fermo ai box dopo aver riscontrato di essere statoal. Il...

