Ford Mustang Mach-E GT - La Performance Edition alza l' asticella delle prestazioni

Leggi su quattroruote

(Di martedì 1 dicembre 2020) Mentre in Europa sono stati da poco aperti gli ordini per la-E GT, la versione più potente della Suv elettrica della, negli Usa sono già un passo avanti. L'Ovale blu ha infatti svelato la GT, allestimento che mette ancora di più l'accento sulle. Aumenta lo scatto. I numeri della scheda tecnica riportano una potenza massima di 480 cavalli e una coppia di 860 Nm, per un tempo nello 0-60 miglia orarie che scende a 3,5. Non cambia, invece, la capacità della batteria: in questa configurazione, il powertrain dell'elettrica è sempre alimentato da un pacco di accumulatori da 88 kWh. L'autonomia stimata nel ciclo Epa americano è di circa 380 km. Disponibile dalla prossima primavera. La-E più prestazionale si riconosce, ...