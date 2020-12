Emma Marrone spiazza tutti: da cantante a madre in provetta (Di martedì 1 dicembre 2020) Emma Marrone guarda alla maternità ma senza fretta, cosi lo sfogo sui social che ha spiazzato tutti i followers. Emma Marrone (Instagram)La maternità come ambizione, desiderio di tante donne che sognano di poter costruire una famiglia arrivando poi a diventare madri e dare alla luce un bambino. Uno sogno per tante, ma ovviamente non per tutte. Nel 2020 è ormai sdoganato anche il pensiero secondo il quale una donna non debba necessariamente arrivare alla maternità, coltivando anche altri tipi di desideri legati ad una carriera lavorativa. Crescere un figlio occupa tempo, tanto, e cosi molte rinunciano – almeno in giovane età – alla possibilità di avere un figlio. Questione di scelte, sulle quali però c’è chi adora sindacare e giudicare dall’alto di un piedistallo ... Leggi su kronic (Di martedì 1 dicembre 2020)guarda alla maternità ma senza fretta, cosi lo sfogo sui social che hatoi followers.(Instagram)La maternità come ambizione, desiderio di tante donne che sognano di poter costruire una famiglia arrivando poi a diventare madri e dare alla luce un bambino. Uno sogno per tante, ma ovviamente non per tutte. Nel 2020 è ormai sdoganato anche il pensiero secondo il quale una donna non debba necessariamente arrivare alla maternità, coltivando anche altri tipi di desideri legati ad una carriera lavorativa. Crescere un figlio occupa tempo, tanto, e cosi molte rinunciano – almeno in giovane età – alla possibilità di avere un figlio. Questione di scelte, sulle quali però c’è chi adora sindacare e giudicare dall’alto di un piedistallo ...

