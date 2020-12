È in arrivo il remake coreano de La Casa di carta (Di martedì 1 dicembre 2020) Con oltre 65 milioni di abbonati Netflix attirati dalla quarta stagione – diffusa lo scorso aprile – de La Casa di carta, non stupisce che il servizio di streaming voglia sfruttare al meglio le opportunità della serie. È delle scorse ora la notizia che la abbia commissionato e stia lavorando al remake coreano della creazione spagnola di Álex Pina. Le rocambolesche avventure di un gruppo di ladri con la maschera di Dalì che si intrufolano nella zecca di Stato sono pronte, dunque, a trasferirsi nell’Estremo Oriente. Lo stesso Pina farà da produttore esecutivo, mentre alla regia ci sarà Kim Hong-sun, noto per aver realizzato altre serie coreane come The Guest, Voice e Black. A guidare il team di showrunner, Ryu Yong-jae, già autore del titolo Netflix My Holo Love. “I creatori coreani sono riusciti a superare i confini ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) Con oltre 65 milioni di abbonati Netflix attirati dalla quarta stagione – diffusa lo scorso aprile – de Ladi, non stupisce che il servizio di streaming voglia sfruttare al meglio le opportunità della serie. È delle scorse ora la notizia che la abbia commissionato e stia lavorando aldella creazione spagnola di Álex Pina. Le rocambolesche avventure di un gruppo di ladri con la maschera di Dalì che si intrufolano nella zecca di Stato sono pronte, dunque, a trasferirsi nell’Estremo Oriente. Lo stesso Pina farà da produttore esecutivo, mentre alla regia ci sarà Kim Hong-sun, noto per aver realizzato altre serie coreane come The Guest, Voice e Black. A guidare il team di showrunner, Ryu Yong-jae, già autore del titolo Netflix My Holo Love. “I creatori coreani sono riusciti a superare i confini ...

