Djokovic chiude il 2020 da numero 1: ancora incerte le date dell'Australia (Di martedì 1 dicembre 2020) Circuito in pausa fino al nuovo anno e ranking immutato. Archiviate le Atp Finals, il grande tennis è fermo fino all'inizio della nuova stagione, con un calendario ancora da definire: si attende in ...

Chi è il miglior ribattitore del circuito nel 2020?

O per meglio dire dal marzo 2019, come nella classifica mondiale. Nadal davanti a tutti. Poi Djokovic e Schwartzman. Sinner in Top 10. Ma il re delle palle break è Kyrgios ...

O per meglio dire dal marzo 2019, come nella classifica mondiale. Nadal davanti a tutti. Poi Djokovic e Schwartzman. Sinner in Top 10. Ma il re delle palle break è Kyrgios ...