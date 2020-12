Daria Bignardi stronca Silvia Toffanin: “Tu sei peggio di me…” (VIDEO) (Di martedì 1 dicembre 2020) Daria Bignardi spiazza Silvia Toffanin Dopo la puntata interamente dedicata alla violenza sulle donne, sabato è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra i vari ospiti di Silvia Toffanin c’era anche Daria Bignardi che negli ultimi tempi ha combattuto contro un brutto male. L’ex conduttrice delle prime due edizioni del Grande Fratello ha parlato anche del suo nuovo libro e del rapporto complicato con la madre. Nel corso della lunga intervista, la professionista ha ammesso che le domande della conduttrice vicentina, forse, la hanno portata ad aprirsi più del dovuto. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto. Imbarazzo a Verissimo: ecco cosa è successo Ad un certo punto, i fatta, Daria Bignardi ha ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 dicembre 2020)spiazzaDopo la puntata interamente dedicata alla violenza sulle donne, sabato è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Tra i vari ospiti dic’era ancheche negli ultimi tempi ha combattuto contro un brutto male. L’ex conduttrice delle prime due edizioni del Grande Fratello ha parlato anche del suo nuovo libro e del rapporto complicato con la madre. Nel corso della lunga intervista, la professionista ha ammesso che le domande della conduttrice vicentina, forse, la hanno portata ad aprirsi più del dovuto. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto. Imbarazzo a Verissimo: ecco cosa è successo Ad un certo punto, i fatta,ha ...

dcomedan : Twitter giorno #2. Daria Bignardi ha messo like ad un mio tweet. La mia missione qui è finita. - tellini_grazia : Selvaggia Lucarelli-Daria bignardi-Benedetta Parodi-Chicco Giuliani-Le mattine di radio Capital- - tellini_grazia : Selvaggia Lucarelli, Daria Bignardi e Benedetta Parodi sono ‘Le Mattine di Radio Capital’ - lalladafna : Ebbene sì, il 9 dicembre alle 21 presenterò il nuovo romanzo di Daria Bignardi. Posso dire che sono un po’ emoziona… - EyreJane85 : Io non ho un centro, non ho certezze, non ho equilibrio, non so difendermi. Ho solo la forza che mi viene da tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Daria Bignardi HTTP/1.1 Server Too Busy