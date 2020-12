Curva in discesa: oggi 19.350 positivi con più tamponi: 180mila. 785 decessi (Di martedì 1 dicembre 2020) Dal ministero della Salute arrivano i dati odierni ancora confortanti perché seppure rispetto a ieri aumentano i contagiati, a fronte però di un aumento dei tamponi, calano le terapie intensive (-81 e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 dicembre 2020) Dal ministero della Salute arrivano i dati odierni ancora confortanti perché seppure rispetto a ieri aumentano i contagiati, a fronte però di un aumento dei, calano le terapie intensive (-81 e ...

RisolutoOnline : In discesa ricoveri e malati gravi in Sicilia, ma la curva dei contagi non molla - Arandarko : RT @LucaGattuso: La curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Con… - voceditalia : Coronavirus in Italia: curva in discesa, ma basta poco a modificarla. - QdSit : La curva dell’epidemia di #coronavirus in Italia continua a scendere, ma i numeri sono ancora molto alti e indicano… - sbarabbapilo : @you_trend @lorepregliasco e a differenza di quanto dicono in molti, potremo avere una discesa della curva più rapi… -

Ultime Notizie dalla rete : Curva discesa HTTP/1.1 Server Too Busy