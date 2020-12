Covid, Salvatore Esposito in lutto: “Gomorra non sarà più la stessa” (Di martedì 1 dicembre 2020) I fan di Gomorra attendono con ansia l’uscita della quinta stagione. Le riprese sono già iniziate nonostante gli ostacoli da affrontare a causa della pandemia. Ma nelle ultime ore tutto il cast della serie è in lutto. È venuto a mancare a causa del Covid-19 Gianni Di Prisco, l’ispettore di produzione del famoso show. Il coronavirus ha stroncato la vita di una delle colonne portanti della serie. Tutto lo staff si unisce al dolore per la scomparsa di Di Prisco. Gli attori principali di Gomorra, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, lo hanno ricordato tramite i loro canali social con delle parole davvero toccanti. Salvatore Esposito sui social: “Sei stato un grande sostegno per tutti noi” Salvatore Esposito che nella serie interpreta Genny Savastano ha ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 dicembre 2020) I fan di Gomorra attendono con ansia l’uscita della quinta stagione. Le riprese sono già iniziate nonostante gli ostacoli da affrontare a causa della pandemia. Ma nelle ultime ore tutto il cast della serie è in. È venuto a mancare a causa del-19 Gianni Di Prisco, l’ispettore di produzione del famoso show. Il coronavirus ha stroncato la vita di una delle colonne portanti della serie. Tutto lo staff si unisce al dolore per la scomparsa di Di Prisco. Gli attori principali di Gomorra,e Marco D’Amore, lo hanno ricordato tramite i loro canali social con delle parole davvero toccanti.sui social: “Sei stato un grande sostegno per tutti noi”che nella serie interpreta Genny Savastano ha ...

