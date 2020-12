Cosa succede intanto nel mondo (Di martedì 1 dicembre 2020) Sei portoghesi denunciano 33 paesi europei per il mancato rispetto degli impegni presi sul clima, la Moldova chiede il ritiro dei soldati russi dalla Transnistria, aumenta la deforestazione in Brasile. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Sei portoghesi denunciano 33 paesi europei per il mancato rispetto degli impegni presi sul clima, la Moldova chiede il ritiro dei soldati russi dalla Transnistria, aumenta la deforestazione in Brasile. Leggi

borghi_claudio : @Ambrakey1 MA ANCORA QUI SIAMO??? Se nessuno dell'opposizione (ah, a Forza Italia lo dice lei?) si presenta in Parl… - marattin : Perché sono due cose diverse, Guido. La “medicina X” che - sbagliando - non si è voluta usare è il “Mes sanitario”.… - borghi_claudio : Cosa succede quando il ministro è un incompetente? Semplice, invece di far arrivare subito gli indennizzi si entra… - BBMRLY4 : RT @taissawife: Si parla di Tommaso che si innamora degli etero e lui ammette che succede spesso ed è già successo Dayane 'ah ma allora ha… - Raff_Napolitano : RT @LaviniaBLR: «Papa Francesco:”La proprietà privata non è un diritto inalienabile se genera disuguaglianza”» Proviamo a toccare le propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Cosa succede se non si pagano i contributi INPS? Proiezioni di Borsa Nuovi problemi per i tamponi a Livorno: "Fatti test inutili per le guarigioni" - Le testimonianze

Ancora esami rapidi invece dei molecolari. Il caso di un referto-beffa: la provetta è vuota LIVORNO. Valeria, Giovanni, Monica. Ed altri lettori che telefonano in redazione per dirci la stessa cosa: « ...

Brabant, Geldorp: polizia sequestra 800 chili di fuochi d’artificio illegali

Nel fine settimana, la polizia ha trovato circa 800 chili di fuochi d'artificio illegali nel magazzino di un condominio a Geldrop.

Ancora esami rapidi invece dei molecolari. Il caso di un referto-beffa: la provetta è vuota LIVORNO. Valeria, Giovanni, Monica. Ed altri lettori che telefonano in redazione per dirci la stessa cosa: « ...Nel fine settimana, la polizia ha trovato circa 800 chili di fuochi d'artificio illegali nel magazzino di un condominio a Geldrop.